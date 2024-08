Plus Bad Sobernheim

Platz für rund 30.000 Artikel: Baustellenfest des neuen Edeka-Markts in Bad Sobernheim

Von Sebastian Schmitt

i Mehrere hundert Interessierte ließen sich einen Blick in das Innenleben des Marktes, der bereits mit zahlreichen Regalen und Verkaufsflächen bestückt ist, nicht nehmen. Fotos: Sebastian Schmitt Foto: Sebastian Schmitt

Am 29. August ist es so weit: dann soll der neue Edeka-Markt in Bad Sobernheim offiziell öffnen. Bei einem Baustellenfest konnten sich Interessierte einen ersten Eindruck machen.