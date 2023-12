Pläne der Stiftung Kreuznacher Diakonie eingefroren: 2024 weniger Therapien für Menschen mit Behinderungen?

Wie gravierend werden die Veränderungen, die sich 2024 in der Versorgung von Menschen mit Behinderungen bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie einstellen werden? Nach Informationen unserer Zeitung sind diese Veränderungen, die personeller Art bereits zum 1. Januar 2024 greifen sollten, nun erst mal auf Eis gelegt worden. Auch weil das Thema hinter den Kulissen in den vergangenen Wochen mächtig an Fahrt aufgenommen hatte.