Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr im Salinental ereignet. Ein 35-jähriger Autofahrer befuhr die Straße aus Richtung Bad Münster am Stein kommend. Hierbei kam er in Höhe des Freibades vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab.