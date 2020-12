Waldböckelheim

In Corona-Zeiten kämpfen viele Vereine um ihr Überleben. Auch die Verantwortlichen des Blasorchesters Waldböckelheim (BOW) plagen finanzielle Sorgen. Es fehlen Einnahmen durch die ausgefallenen Auftritte in den vergangenen Monaten. Das Konzert am Neujahrsempfang in Weinsheim war der letzte Auftritt, der noch etwas Geld in die Kasse spülte. Ausgefallen ist auch die größte Einnahmequelle des BOW, der Stand an der Kirmes. Doch die Ausgaben laufen weiter, denn es gibt unter anderem Honorarvereinbarungen mit den Leitern des Orchesters und des Kinderchors.