Als einzige Berufsbildende Schule in Rheinland-Pfalz nimmt die BBS TGHS Bad Kreuznach am Pilotprojekt „Anlasslose Selbsttestung auf Sars-CoV-2 mittels PoC-Antigen-Test“ teil. So weit, so gut. Doch wie läuft das an einer Schule mit fast 2000 Schülern in 100 Klassen ab? Der „Oeffentliche“ war bei einer solchen Selbsttestung dabei. Der Ablauf bestätigte Lehrer Axel Nürnberg: „Solche Tests müssten an allen Schulen verpflichtend sein.“