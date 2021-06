Job von Nell hat sich einiges vorgenommen. Auf einem 3,3 Hektar großen Gelände am Rand der Gemeinde Seibersbach hat der Investor 2300 Bäume und Sträucher pflanzen lassen, deren Wurzeln mit den Sporen von Trüffeln geimpft wurden. In der Folge werden die Wurzeln vom Geflecht des Trüffelpilzes besiedelt und wachsen hier langsam heran. In sieben Jahren sollen die bei Feinschmeckern begehrten Burgunder-Trüffel geerntet werden.