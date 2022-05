Zum Auftakt der Märkte im Freilichtmuseum stand am Samstag und Sonntag der erste von zwei Pflanzenmärkten an. In Kooperation mit dem Gartenbauverband Baden-Württemberg und Hessen konnten sich Pflanzenliebhaber und Gartenfreunde im Freilichtmuseum umschauen und mit dem eindecken, was sie im heimischen Garten benötigen.