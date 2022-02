Bad Kreuznach

Pfeil im Kopf: Verletzte Nilgans schwimmt noch immer im Bad Kreuznacher Mühlenteich

Die mit einem Bolzen am Kopf verletzte Nilgans sorgte Anfang der Woche für Empörung bei Tierfreunden in Stadt und Kreis. Am Donnerstag hat Leserin Vera Adriany aus Bad Kreuznach das von einem Unbekannten mit einer Armbrust angeschossene Tier entdeckt und fotografiert – im Mühlenteich im Bereich zwischen dem Restaurant Al Fiume und der Elisabethenquelle.