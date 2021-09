Pfeffelbach

Pfeffelbach: Nach Brand Toten entdeckt

Nach einem Hausbrand in Pfeffelbach im Kreis Kusel am Mittwochabend haben Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Toten entdeckt. Kurz vor 19.30 Uhr brach in dem Einfamilienhaus in der Ortsmitte ein Feuer aus.