Für Petra Kohrs heißt es jetzt „Schulleitung, ade“. Sie verlässt die Geschwister-Scholl-Schule zum 31. Januar. Die Pädagogin und langjährige Schulleiterin wird die Realschule plus aber in ihrer neuen beruflichen Position beim Institut für Lehrerfortbildung in Mainz, dessen Träger die katholische Kirche ist, weiter begleiten.