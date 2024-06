Plus Kirn-Sulzbach Peter Holler in Kirn-Sulzbach: Mit dem Foto-Trip nach Indien wird´s wohl nix Von Robert Neuber i Peter Holler mit seiner Tochter Lena (13) vor der „Bücherzelle“, die er mit dem Verschönerungsverein aus Oberhausen „importiert“ hat. Auftrag seiner Tochter Lena an ihn als neuen Ortsvorsteher: Bedachung. Foto: Robert Neuber Peter Holler, der neue Ortschef in Kirn-Sulzbach, hofft auf eine konstruktive, überparteiliche Zusammenarbeit für den Kirner Stadtteil. Und den ersten Auftrag hat er von seiner Tochter Lena (13) bekommen ... Lesezeit: 3 Minuten

Peter Holler, geboren 1975 in Kirn, ist neuer Ortsvorsteher in Kirn-Sulzbach. Mit 207 Stimmen setzte er sich gegen SPD-Wettbewerber Michael Kloos durch (161 Stimmen). Kloos war fairerweise auch der erste Gratulant. Holler, dreifacher Vater und selbstständiger Fotograf, wird nun in einer Phase der Ortsgeschichte Chef, die es in sich hat. ...