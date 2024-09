Plus Spabrücken Pater Meinulf nimmt Abschied und bleibt doch: Seelsorger will für Menschen in Spabrücken weiter da sein Von Josef Nürnberg i Zur Verabschiedung gab es einen großen Einzug mit Pater Meinulf (rechts) in die Wallfahrtskirche. Foto: Josef Nürnberg 35 Jahre lang prägte Pater Meinulf Blechschmidt als Pfarrer und mehr noch als Seelsorger die Pfarrei Spabrücken und Schöneberg, seit 2004 zusätzlich die Pfarreien Wallhausen und Braunweiler sowie seit 2023 die fusionierte Pfarrei Soonwald-Gräfenbachtal. Am Sonntag wurde er als Pfarrer im Rahmen eins festlichen Gottesdienstes in der Wallfahrtskirche von seiner Gemeinde verabschiedet. Lesezeit: 2 Minuten

Neben seiner Tätigkeit als Seelsorger hat Pater Meinulf Blechschmidt zusätzlich gemeinsam mit den Schwestern vom Gemeinsamen Leben das Kloster Spabrücken zu einem geistlichen Zentrum ausgebaut, dessen Strahlkraft weit über den Soonwald hinaus reicht. "Niemals geht man so ganz" So manch einer mag während des Gottesdienstes möglicherweise an den Trude-Herr-Song „Niemals geht man ...