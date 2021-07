Passgenaue 16 Tonnen kalter Stahl: Die neue Kreuznacher Hermannsbrücke wurde eingesetzt

Eine Strecke von rund 450 Kilometern musste die neue Hermannsbrücke vom ihrem Fertigungsort Furth im Wald in der bayerischen Oberpfalz zurücklegen, wo sie von der Firma Mühlbauer hergestellt wurde. Am Dienstagmorgen ist sie an ihrem Bestimmungsort angekommen.

Die neue Hermannsbrücke wiegt rund 16 Tonnen. Nun ist die für Radfahrer und Fußgänger wichtige Verbindung im Westen der Stadt wieder hergestellt. Foto: Marian Ristow Marian Ristow Die neue Hermannsbrücke wiegt rund 16 Tonnen. Nun ist die für Radfahrer und Fußgänger wichtige Verbindung im Westen der Stadt wieder hergestellt. Foto: Marian Ristow Marian Ristow In der Hermannstraße wurde sie aus zwei Teilstücken zusammengeschraubt und vom Lastenkran der Firma Bott, der rund 200 Tonnen stemmen kann, in Position gehoben. Marian Ristow Die Brücke, die den Gräfenbach unter sich lässt, ist eigentlich eine reine Radfahrerbrücke, hält aber einer Maximallast von 3,5 Tonnen stand – damit auch zum Beispiel ein Krankenwagen passieren kann. Marian Ristow Am Dienstagmorgen ist sie an ihrem Bestimmungsort angekommen. Marian Ristow Bei optimaler Pflege hält die neue Brücke rund 80 Jahre. Marian Ristow Die Brücke kostet rund 454.000 Euro, an der Stadt bleiben rund 168 000 Euro hängen. Marian Ristow

In der Hermannstraße wurde sie aus zwei Teilstücken zusammengeschraubt und vom Lastenkran der Firma Bott, der rund 200 Tonnen stemmen kann, in Position gehoben. So verbindet die 16 Tonnen schwere Stahlbrücke künftig Bad Kreuznach mit seinem westlichen Ausläufer, der nahtlos in die Ortsgemeinde Rüdesheim übergeht.

Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.

Die Brücke, die den Gräfenbach unter sich lässt, ist eigentlich eine reine Radfahrerbrücke, hält aber einer Maximallast von 3,5 Tonnen stand – damit auch zum Beispiel ein Krankenwagen passieren kann. Bei optimaler Pflege hält die neue Brücke rund 80 Jahre. Sie kostet rund 454.000 Euro, an der Stadt bleiben rund 168 000 Euro hängen. ri