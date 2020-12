Winterbach

Der Winterbacher Dorfladen am Soonwald steht in einem Teil des früheren Raiffeisenlagers kurz vor seiner Eröffnung. Ortsbürgermeister Werner Rebenich, der Vorsitzende des wirtschaftlichen Vereins, dem künftigen Träger des Dorfladens, äußerte sich während einer gut besuchten Infoveranstaltung und der anschließenden Mitgliederversammlung in der Gemeindehalle am Felsen zuversichtlich, dass am Donnerstag, 29. Oktober, die Türen offiziell öffnen werden.