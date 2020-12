Bad Kreuznach

Passanten setzen Notruf ab: Mülltonnenbrand an der Winzenheimer Straße Bad Kreuznachs

Eine Mülltonne an der Winzenheimer Straße stand in der nacht zum Sonntag in Vollbrand. Aufgrund der Strahlungswärme wurden auch die daneben stehenden Tonnen entzündet.