Bad Kreuznach

Das Jahr 2020 treibt immer seltsamere Blüten: Nun gibt es einen für Bad Kreuznacher Verhältnisse äußerst seltenen gemeinsamen Antrag von gleich mehreren Parteien, im kommenden Jahr sofort über den Ankauf des Hauptsitzes der Sparkasse Rhein-Nahe am Kornmarkt zu beraten und diesen wohl auch schnell zu beschließen. CDU, SPD, Grüne, FFF (FDP/Faire Liste/Freie Wähler) und FWG/-Büfep wenden sich in einem gemeinsamen Papier damit an Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD).