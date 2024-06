Plus Bad Sobernheim/Meisenheim

Pannen am Wahltag in der VG Nahe-Glan: Gestoppte Auszählung und ein störrisches Schloss

i Kurz nach 18 Uhr brachte der VG-Mitarbeiter Jörg Brandenberg einen Packen Briefwahlunterlagen, die fehlgeleitet waren, in die Wahllokale. Dort mussten die Umschläge geöffnet und die Stimmzettel den jeweiligen Wahlurnen zugeordnet werden – wie auf dem Bild im Wahllokal Rathaus Meisenheim. Foto: Roswitha Kexel

Kein Wahltag ohne Pannen. Das galt am Sonntag auch in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. Die Auszählung der Stimmzettel für die Wahl zum Verbandsgemeinderat Nahe-Glan musste am Wahlabend gegen 19.30 Uhr in allen Orten der Verbandsgemeinde gestoppt worden.