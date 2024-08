Plus Bad Kreuznach Panne auf Bad Kreuznacher Jahrmarkt: Insassen hängen minutenlang kopfüber in Fahrgeschäft Von Markus Kilian i Im Fahrgeschäft „The King“ steckten am Montagnachmittag vier Insassen mehrere Minuten kopfüber fest, bevor sie befreit werden konnten. Wie Betreiber Manuel Zinnecker betont, hat das System abgebremst, weil sich die Gondeln zu schnell gedreht hatten. Foto: Markus Kilian Vier Jahrmarktsbesucher mussten im „The King“ auf der Pfingstwiese etwa vier Minuten in einer verdrehten Gondel ausharren. Das Sicherheitssystem hatte zuvor abgebremst. Verletzt wurde niemand. Nun erklärt der Betreiber, wie es dazu kommen konnte. Lesezeit: 2 Minuten

So viel Nervenkitzel hatten sie sich wohl nicht erhofft: Vier Besucher des Bad Kreuznacher Jahrmarkts haben am Montagnachmittag mehrere Minuten kopfüber in einem Fahrgeschäft auf der Pfingstwiese gesteckt, bevor sie evakuiert werden konnten. Grund war eine Panne beim „The King“, die einen Notstopp der Gondeln verursacht hatte, sodass die Passagiere ...