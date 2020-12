Kirn

Wird das noch was mit dem Jahnbadbesuch in Kirn in diesem heißen Sommer? Wenn überhaupt, wird es für die Badegäste wohl jeweils nur ein kurzes und für die Verbandsgemeinde teures Vergnügen. Denn wenn die Hygienevorschriften im Zuge der Corona-Pandemie einigermaßen eingehalten werden sollen, fänden selbst in drei „Besuchsschichten“ mit zwischenzeitlicher Desinfektion aller relevanter Bereiche bei gutem Wetter längst nicht alle Interessenten Einlass.