Ortsbürgermeister Klotz traute seinen Augen nicht: Deckenplatten bei Bockenau abgeladen

Am Radwanderweg in Richtung Sponheim, direkt hinter dem ehemaligen Steinbruch, hatte jemand zwei Fuhren Deckenplatten abgekippt – eine auf der linken und eine auf der rechten Seite des Weges. Da kommen auf die Gemeinde wieder Entsorgungskosten zu, finanziert von Steuergeld, ärgert es Jürgen Klotz maßlos. „Und wenn es schlecht läuft und die Platten sind belastetes Material, wird es besonders teuer.“ Die Bockenauer Gemarkung trifft es häufiger. Die Deckenplatten haben eine Länge und Breite von 60 Zentimetern. Sie wurden in der Nacht zum Mittwoch oder am Mittwoch in der Frühe abgeladen. Klotz hat bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Er hofft auf Hinweise, die vertraulich behandelt werden, und dass jemand einen Tipp geben kann, woher die markanten Platten stammen könnten. Vielleicht erinnert sich jemand, an welcher Decke sie einmal hingen. khr