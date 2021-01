Feilbingert

Essen auf dem Marktplatz im Ortsteil Feil: Das ermöglichen Silke und Werner Patzsch, Inhaber der Gaststätte „Zur Krone“, ihren Gästen. Das einzige, was man dazu braucht, ist ein Wohnmobil. Denn wer mit dem eigenen Wohnmobil dort vorfährt, der darf in den „eigenen vier Wänden“ des fahrbaren Häuschens das bestellte Essen an Ort und Stelle verzehren.