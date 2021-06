Es hätten gern noch ein paar Gäste mehr sein dürfen, doch auch die knapp 200 Freunde der Livemusik haben das Feiern nach der langen Lockdown Phase nicht verlernt. In Duchroth sollte es mal wieder ordentlich krachen, und Fritz Fluhr brachte mit „Metakilla – The Original Metallica Tribute“ handfesten Thrash Metal in das ansonsten eher ruhige Örtchen am Gangelsberg.