Mainz

Die Corona-Pandemie hat Festivals gekippt und Konzerte ausfallen lassen, doch nun gibt es in Mainz ein bisschen Ersatz, wenn auch im kleineren Rahmen: Vom 10. Juli an bietet die Stadt Mainz immer am Wochenende ein Open- Air-Kultur- oder Musikprogramm auf der Zitadelle. Bis Ende August finden unter dem Titel „Kultur verbindet – Zitadelle live!“ Events statt. Für alle Veranstaltungen gilt weiterhin ein strenges Hygienekonzept; es gibt ein Gastronomieangebot mit Foodtrucks.