Wallhausen

Er hält einen besonderen Rekord in einem besonderen Amt – Franz Schmitt aus Wallhausen ist mit seinen 93 Jahren ältester Zunftmeister in der Weinbaugemeinde am Gräfenbach. Onkel Franz, wie ihn alle nennen, ist noch bis zum Fastnachtsdienstag 2021 Zunftmeister der Zunft Hinter Eichbaum, die 1966 gegründet wurde und damit eine der jüngeren Zünfte ist. Denn in ihrem Ursprung gehen die Wallhäuser Zünfte auf das Jahr 1549 zurück. Damals fanden sich die Dorfbewohner in der „Ehrbaren Schafwinkler Zunft“, der „Ehrbaren Rathäuser Zunft“ und der „Ehrbaren Buchgässer Zunft“ zusammen.