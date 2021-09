Seit Juni sammelten sie Klimawünsche. Sechs Aktive der Bad Kreuznacher Regionalgruppe „Omas for Future“ machten sich mit den letzten Klimabändern auf den Weg nach Berlin, um an der Fahrraddemo und dem Festival der Zukunft teilzunehmen. Am Montag zurückgekehrt, ziehen sie nun Resümee aus der Klimabänderaktion.