Bockenau

Das Geheimnis ist gelüftet. Es gibt tatsächlich im Kreisgebiet ein Oldtimerfahrzeug, das noch älter ist als jene Dampflokomotive, die bis 1936 in Diensten der „Kreiznacher Kleenbahn“ stand, in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden ist und im Bockenauer Kleinbahnmuseum bewundert werden kann. Volker Schöffling, früherer Ortsbürgermeister und passionierter Freund der Kleinbahn, fragte in diesem Zusammenhang: „Gibt es im Kreis Bad Kreuznach ein fahrbereites Auto, das mindestens genauso alt ist wie diese Lok, oder gar noch älter?“ Der Öffentliche unterstützte ihn dabei mit einem entsprechenden Artikel.