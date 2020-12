Mainz

Es war gegen 22.15 Uhr, und aus der Kneipe in der Mainzer Altstadt schallte fröhlicher Feierlärm. „Da ist ja die Hölle los“, berichtet eine Nachbarin, völlig konsterniert – wie das denn sein könnte in Corona-Zeiten? Mindestens 40 Personen hätten sich in der engen Eckkneipe gedrängt, berichteten gleich mehrere Augenzeugen dieser Zeitung – von Abstand oder Mundschutz keine Spur. Das Pikante dabei: Bei den Feiernden handelte es sich zumindest teilweise um Polizeibeamte aus Mainz und Umgebung. Die Mainzer Polizei bestätigte: Es habe eine Feier von Polizeibeamten an dem Abend in der Kneipe gegeben.