Plus Bad Sobernheim „Ohlala“-Festival in Bad Soberneim: Witzig, komisch und doch stets hintergründig Von Wilhelm Meyer i Ein Glanzlicht am ersten Abend von „Ohlala“: die Compagnie Pas de Deux mit Aline und Martin Del Torre zeigten „Die unbekannte Insel“. Foto: Wilhelm Meyer Wohnwagen und Zelt stehen auf der großen Wiese im Rheinland-Pfälzischen Freilichtmuseum. Musik ertönt, Kinder schreien. Die Compagnie Pas de Deux hat Einzug gehalten. Das sind Aline und Martin Del Torre. „Ohlala“ heißt ihr Festival mit Theater, Zirkus, Jonglage und vielem mehr. Für Schulvorstellungen war die erste Woche freigehalten. Lesezeit: 3 Minuten

Richtig gestartet ist „Ohlala“ jetzt. Mit „Die unbekannte Insel“ eröffnete die Compagnie ihr Programm. „Ein philosophokomisches Theaterstück voller Akrobatik, Jonglage, Musik und Humor darüber, was wir im Leben suchen“, heißt es in der Ankündigung. Und so Einiges vom Lebensweg der Akteure dürfte darin versteckt sein. Da müssen die Zuschauer schon mitspielen Die ...