Das Timing stimmt schon mal: Rechtzeitig vor der Bad Kreuznacher Stadtratssitzung am heutigen Donnerstag (ab 17.30 Uhr, Leonardo Hotel), in der neben der Bürgermeisterwahl auch die Gründung eines gemeinsamen kommunalen Verkehrsunternehmens auf der Agenda steht, geht die CDU-Kreistagsfraktion mit einem Antrag dazu für die nächste Kreistagssitzung am 5. Juli an die Öffentlichkeit.