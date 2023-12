Öl-Schmiererei in Bad Kreuznach: Casino und Rathaus verschmutzt

In Bad Kreuznach wurden am Montagmorgen an mehreren Gebäuden Ölverschmutzungen entdeckt. Die Stadt will Strafanzeige erstatten.

Eine Ölverschmutzung haben Beschäftigte der Stadtverwaltung Bad Kreuznach am Montagmorgen am Haus Brückes 1 (Casino-Gebäude) festgestellt. Die hintere Wand wurde in einer Höhe von etwa vier Metern großflächig mit Öl verschmutzt. Laut Stadtverwaltung ist es an Gebäuden in öffentlichen Anlagen oder an Fahrzeugen der Stadtverwaltung schon wiederholt zu Vorfällen dieser Art gekommen.

Auch Rathaus beschmutzt

So war bereits Anfang des Jahres das neue Rathaus am Kornmarkt von Unbekannten mit Öl verschmutzt worden, im April das Stadthaus in der Hochstraße, das Verwaltungsgebäude Brückes 2 bis 8 sowie Dienstfahrzeuge des Ordnungsamts; außerdem erst vor Kurzem die öffentliche Damentoilette in der Turmstraße vor wenigen Tagen. Die Stadt wird auch in diesem Fall Strafanzeige erstatten.