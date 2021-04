Bummeln, auf einen Kaffee mit Freunden treffen und ein bisschen das Geschehen in der Fußgängerzone beobachten, diese Freizeitbeschäftigungen sind seit der Pandemie mehr und mehr in den Hintergrund gerückt. Ein Besuch in der Innenstadt landet jetzt wohl eher auf der To-do-Liste, wenn eben noch Erledigungen gemacht werden müssen.