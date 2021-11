Rund 300 Gäste sind in der vergangenen Woche nach Berlin gekommen, um den Landwirt des Jahres 2021 – den sogenannten Ceres Award – zu feiern. Zu den insgesamt 30 Finalisten in zehn Kategorien gehörten unter anderem als rheinland-pfälzische Vertreter Jochen Buß aus Odenbach in der Sparte Ackerbauer sowie der Odernheimer Hans Pfeffer als Energielandwirt.