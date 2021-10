„Ochs“ bleibt unvergessen: Brachial-herzlicher Stadtpolitiker Peter Anheuser starb vor fünf Jahren

Politisches Urgestein, streitbarer Lokalpolitiker, Polterer, cleverer Taktiker, geschickter Strippenzieher, Architekt der letzten Großen Koalition im Bad Kreuznacher Stadtrat, graue Eminenz, Netzwerker, Sportfunktionär, Machtmensch Strauss'scher Prägung, Winzer und einer, der seine Heimatstadt Bad Kreuznach geliebt hat: Peter Anheuser ist am 27. Oktober 2016 im Alter von 78 Jahren verstorben, an seinem fünften Todestag erinnert der Oeffentliche Anzeiger an den verdienten CDU-Politiker, der sich in vielfältiger Art und Weise für Bad Kreuznach einsetzte.