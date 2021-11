Wen schickt die Bad Kreuznacher CDU ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters? Die Antwort auf diese Frage lautet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: Sabine Drees. Bekannt ist die in Köln lebende Politikerin in der Stadt noch nicht, das will und muss die CDU nun zeitnah ändern.