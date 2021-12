„Ja, ich werde noch mal antreten. Es ist notwendig“, kündigt Karl-Heinz Delaveaux an. Der 63-jährige Bad Kreuznacher, Vorsitzender der städtischen FWG und seit 18 Jahren im Stadtrat, gab am Montagnachmittag seine erneute Kandidatur im Rennen um das höchste Amt in der Stadt bekannt.