OB-Wahl in Bad Kreuznach am 13. März 2022? Stadtrat berät Termin

Am 13. März 2022 soll die Oberbürgermeisterwahl in Bad Kreuznach stattfinden. Diesen Termin schlägt die Verwaltung vor.

Für eine Stichwahl ist der 27. März vorgesehen. In seiner Sitzung am Donnerstag, 28. Oktober, ab 17.30 Uhr, im Leonardo-Hotel soll der Stadtrat darüber befinden und die Ausschreibung der Stelle beschließen.

Die Amtszeit von Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) endet am 30. Juni 2022. Laut Gemeindeordnung muss die Neuwahl frühestens neun Monate vor und spätestens 3 Monate vor Freiwerden der Stelle erfolgen, in diesem Fall also zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 1. April 2022.

Ob sie erneut antritt, hat Kaster-Meurer bislang offen gelassen. hg