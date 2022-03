Nichts geht mehr, der Wahlkampf ist gelaufen, jetzt haben die Wähler – und natürlich auch die Wählerinnen – das Wort. Am Sonntag entscheidet Bad Kreuznach über sein neues Oberhaupt. Hinter Sabine Drees (CDU) und Emanuel Letz (FDP) liegen anstrengende Wochen. So oder so, am Sonntagabend ist alles vorbei, und die intensive Wahlkampfzeit wird wohl niemand vermissen.