Da droht Demokratie-Fans am Sonntag ein trauriger Blick auf die nackten Zahlen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt: Bei einer Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters liegt die Wahlbeteilung in der Regel noch unter der des ersten Wahlgangs. Es besteht also die Gefahr, dass die äußerst dürftigen 36,2 Prozent Wahlbeteiligung vom 13. März am kommenden Sonntag nochmals unterboten werden.