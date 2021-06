Nur neun neue Infektionen im Kreis Mainz-Bingen: Inzidenz sinkt landesweit auf 11

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldete am Freitag drei Neuinfektionen im Landkreis Mainz-Bingen und sechs neue Fälle in der Stadt Mainz.

Insgesamt sind es derzeit 17.616 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Davon kommen 7472 aus dem Landkreis Mainz-Bingen, 10.144 aus der Stadt Mainz.

Bereits genesen sind laut den Behörden 16.886 Betroffene, davon in Mainz-Bingen 7136 und in der Stadt Mainz 9750. Als aktuell infiziert gelten 306 Menschen, davon in Mainz-Bingen 118 und in der Stadt Mainz 188.

Die Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner: Landkreis Mainz-Bingen 13 (minus 1), Stadt Mainz 26 (minus 7). Im Land Rheinland-Pfalz liegt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz bei 11. Das Gesundheitsamt bestätigte bisher insgesamt 424 (Zahl unverändert) Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus, davon im Landkreis Mainz-Bingen 218 und in der Stadt Mainz 206.