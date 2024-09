Plus Bad Kreuznach Nur 31 Euro pro Einwohner: Bei der Kultur gibt sich Bad Kreuznach knausrig Von Josef Nürnberg i Im Kulturausschuss hofft man, dass Mephisto, dem Markus Dorner hier Leben einhaucht, die Stadtratsmitglieder nicht verführen möge, den Kulturetat nicht zu genehmigen. Foto: Josef Nürnberg Das finanzielle Engagement der Stadt für die Kultur war Thema im Kulturausschuss. Vergleichszahlen, die am Mittwochabend Kulturamtsleiterin Grit Gigga präsentierte, erschreckten selbst langjährige Ausschussmitglieder. Lesezeit: 2 Minuten

Es sind knapp 31 Euro pro Einwohner. In Berlin waren es paradiesische 250 Euro, im Bundesdurchschnitt 135 Euro, in Rheinland-Pfalz, das am Ende aller Bundesländer rangiert, immerhin noch rund rund 71 Euro. Städte der Gemeindeklasse Bad Kreuznachs mit zwischen 20.000 und 100.000 Einwohner geben im Durchschnitt 68 Euro pro Kopf ...