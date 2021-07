Nun ist es auch amtlich: Kreuznacher Jahrmarkt fällt aus

„Der Bad Kreuznacher Jahrmarkt, der vom 20. bis 24. August stattfinden sollte, fällt nach 2020 auch dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Der Stadtrat hat die Absage des größten Fünf-Tages-Volksfest in der Region in seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Eine Ersatzveranstaltung wird es nicht geben. Die Stadtverwaltung wird jedoch kleinere Veranstaltungen der Schausteller, vor allem die Kirmessen in Winzenheim und Planig, im Rahmen des Möglichen unterstützen“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung.