Bad Kreuznach

Das kommt auch nicht so oft vor: In einer Sondersitzung am Montag, 3. August, ab 17.30 Uhr im Sitzungssaal im Brückes 2–8 beschäftigt sich der städtische Haupt- und Personalausschuss mit der Situation im Bereich Allgemeiner Sozialdienst (ASD) des Kreuznacher Jugendamtes. Dessen Zukunft ist nicht nur nach wie vor ungeklärt, in dem Amt liegt offenbar auch Einiges im Argen.