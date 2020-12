Mainz

Der Lichterhimmel taucht zwar den Mainzer Marktplatz in warmes Licht, doch darunter gähnt ein leerer Platz: Statt Budenzauber und Glühweinduft herrschen auch in Mainz Lockdown und schon weitgehend Tristesse – die Mainzer vermissen ihren traditionsreichen Weihnachtsmarkt im Schatten des Doms. Doch ganz muss man auf den Glühweinduft wenigstens nicht verzichten: Gleich mehrere Winzer, die sonst auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt mit ihren Buden stehen, haben in diesem Corona-Jahr ihre Glühweine in Flaschen abgefüllt. Wir haben den Test gemacht: Schmeckt der Glühwein im Lockdown?