Plus Norheim Norheimer Haushalt mit sattem Überschuss: Zurückhaltende Investitionen in Projekte Von Josef Nürnberg i Wer zahlt im Falle einer Sanierung der Götzenfelsbrücke? Die Stadt Bad Kreuznach als Rechtsnachfolger des Stadtteils BME fühlt sich nicht an einen mehr als 40 Jahre alten Vertrag gebunden. Foto: Josef Nürnberg Der Holzbohlenbelag der Götzenfelsbrücke ist sanierungsbedürftig. Ob auch Schäden an der Tragkonstruktion vorhanden sind, ist unklar. Erst eine Brückenuntersuchung kann näher Auskunft geben. Lesezeit: 2 Minuten

Die Frage, die in Norheim bei der jüngsten Ratssitzung im Raum stand, ist die nach der Kostenbeteiligung. Die Stadt Bad Kreuznach hat bereits abgewunken. Sie sieht sich in der Nachfolge der ehemaligen Stadt Bad Münster am Stein-Ebernburg (BME) nicht mehr an einen Vertrag aus dem Jahr 1983 gebunden. Alte Verträge aus ...