Feilbingert

Die Nordpfalzgemeinde Feilbingert hat einen Bienenkorb als einen Bestandteil in ihrem Wappen. Das ist nicht verwunderlich, leitet sich doch der Name des Ortsteils Bingert von dem Begriff Bienengarten ab. Doch in der heutigen ausgeräumten Landschaft und mit zahlreichen naturfeindlichen innerörtlichen Steingärten wird das Überleben für die Bienen immer schwieriger. Ortsbürgermeisterin Andrea Silvestri will dagegenhalten, und hat aus Spendenmitteln einen Bienenfutterautomaten angeschafft.