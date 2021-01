Langenlonsheim/Stromberg

Seit dem 1. Januar 2020 gibt es fusionsbedingt die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg. In den zurückliegenden 12 Monaten hat sich trotz der Corona-Pandemie in den dazugehörigen 16 Ortsgemeinden und der Stadt Stromberg einiges getan – angefangen von der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde und des neuen VG-Rats bis hin zu größeren Baumaßnahmen und einer Fülle von Sitzungen der verschiedensten Gremien. Wir sprachen mit Bürgermeister Michael Cyfka (CDU) über ein Jahr VG Langenlonsheim-Stromberg, über das, wo der Schuh noch drückt, und das, was ganz gut läuft.