Kirn

Das Team der Kirner Stadtbücherei ermuntert auch in diesem besonderen Jahr alle Kinder in Kirn und Umgebung, Briefe aus Christkind zu schreiben. In einem Aufruf an die Kitas und Grundschulen heißt es unter anderem: „Dieses Jahr war sicher auch für euch ein Jahr voller neuer Herausforderungen, die ihr meistern musstet. Gerade deshalb freut sich das Christkind nun besonders auf eure Briefe. Wir stehen in gutem Kontakt mit dem Christkind und geben eure Briefe vertrauensvoll weiter. Eine Antwort ist garantiert.“