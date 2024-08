Plus Bad Kreuznach

Noch acht Tage bis zum Kreuznacher Jahrmarkt: Ministerpräsident Schweitzer besucht Eröffnung

i Der neue Ministerpräsident Alexander Schweitzer ist bei der Bad Kreuznacher Jahrmarktseröffnung am Freitag, 16. August, dabei. Foto: dpa/Arne Dedert

Die Stadt Bad Kreuznach erwartet einen besonderen Ehrengast zur Eröffnung des diesjährigen Jahrmarkts. Der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer folgt gern der Einladung der Stadt und nimmt an der offiziellen Eröffnungsfeier am Freitag, 16. August, ab 17 Uhr mit einem Zug über das Festgelände teil. Zur Eröffnung des Bad Kreuznacher Jahrmarkts wird er zudem ein kurzes Grußwort an die Besucher richten.