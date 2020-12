Bad Kreuznach/Spabrücken

Drohende Strafzahlungen an die EU, Düngeverordnung, Nitratbelastung: Diese und andere Begriffe spielen eine große Rolle in den oftmals emotional geführten Diskussionen rund um die Landwirtschaft, heißt es in einer Pressemitteilung der in Bad Kreuznach ansässigen Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Was das in der Praxis bedeutet, zeigt sich am Beispiel eines Landwirts aus Spabrücken.