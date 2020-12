Bad Kreuznach

Der Bad Kreuznacher Nikolausmarkt findet in diesem Jahr nicht statt. Darauf haben sich der für Märkte zuständige Dezernent Markus Schlosser und die ausrichtende Arbeitsgemeinschaft Nikolausmarkt (Arge) verständigt. „Aufgrund der verschärften Regelungen der aktuellen, zwölften Corona-Bekämpfungsverordnung ist ein räumlich abgegrenzter Nikolausmarkt an der Pauluskirche, so wie er von der Arge konzipiert war, nicht durchführbar.